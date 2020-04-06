Главный инфекционист США сомневается в возможности победы над коронавирусом

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи не уверен, что даже при условии совместных усилий всех стран мира новый коронавирус удастся полностью ликвидировать.
«Маловероятно, что коронавирус будет полностью стерт с лица Земли», — заявил Фаучи в воскресенье в интервью телекомпании CBS.
При этом специалист подчеркнул необходимость борьбы с вирусом на глобальном уровне. В противном случае, по словам Фаучи, он может стать циклическим явлением и вернуться в следующем зимнем сезоне.
«Если мы не возьмем ситуацию под контроль на глобальном уровне, есть большая вероятность того, что она приобретет сезонный характер», — рассказал глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, отвечая на вопрос о том, может ли коронавирус вернуться обратно в США из других стран, даже если он будет побежден на американской территории.
В связи с этим Фаучи считает необходимым как можно активнее готовиться к потенциальному сценарию сезонного возвращения заболевания: быстрее разрабатывать вакцину и лекарства.
Ранее он отмечал, что в странах Южного полушария начинает усугубляться ситуация с коронавирусом по мере того, как там начинается зимний сезон. Это значит, что болезнь может вернуться обратно в страны Северного полушария, когда там наступит осень и зима.
Напомним, что сейчас США вышли на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 337 тыс. случаев заражения коронавирусом. 9 тыс. 643 человека умерли, выздоровели 17 тыс. 530 пациентов.
Согласно последним данным, в мире заразились свыше 1,1 млн человек, зафиксировано более 60 тыс. смертельных исходов.
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