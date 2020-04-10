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Visa и Mastercard собираются повысить сборы по картам

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Visa и Mastercard собираются повысить сборы по картам

Visa Inc. и Mastercard Inc. планируют в этом году повысить комиссии на многие операции с платежными картами, что, как ожидается, особенно сильно ударит по малому бизнесу, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Речь идет о межбанковских комиссиях, которые ритейлеры отчисляют банкам, когда их клиенты оплачивают покупки с помощью банковских карт. Размер interchange fee может варьироваться в диапазоне от 1% до 3%

По данным газеты, пока неясно, будут ли изменения, разрабатываемые Visa и Mastercard в последние месяцы, введены в случае продолжения пандемии коронавируса, которая и без того негативно сказалась на малых предприятиях.

Решения о повышении комиссий были приняты до распространения вируса в США, и компании могут отложить или вовсе отказаться от этих планов, если ситуация в экономике ухудшится, отмечают собеседники издания. Обе компании уже перенесли на июль изменения, касающиеся сборов, которые должны были вступить в силу в этом месяце, сославшись на пандемию.

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Представитель Visa сообщила WSJ, что компания «не принимала решений относительно того, какие изменения, при необходимости, будут сделаны в будущем с учетом кардинально изменившихся условий, в которых работают предприятия сегодня».

Представитель Mastercard не стала напрямую комментировать возможные изменения, но отметила, что отсрочка введения новых сборов «позволила нашим клиентам и партнерам сосредоточить внимание на своей основной деятельности, чтобы пережить это беспрецедентное время».

Visa, MasterCard
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