В Украине уже 2203 случая заболевания коронавирусом

По данным МОЗ, по состоянию на 9:00 10 апреля в Украине 2203 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 119 случаев;

Волынская область — 41 случай;

Днепропетровская область — 52 случая;

Донецкая область — 11 случаев;

Житомирская область — 41 случай;

Закарпатская область — 56 случаев;

Запорожская область — 54 случая;

Ивано-Франковская область — 254 случая;

Кировоградская область — 82 случая;

г. Киев — 348 случаев;

Киевская область — 140 случаев;

Львовская область — 82 случая;

Луганская область — 3 случая;

Николаевская область — 0 случаев;

Одесская область — 46 случаев;

Полтавская область — 20 случаев;

Ровенская область — 85 случаев;

Сумская область — 63 случая;

Тернопольская область — 196 случаев;

Харьковская область — 6 случаев;

Херсонская область — 27 случаев;

Хмельницкая область — 16 случаев;

Черновицкая область — 366 случаев;

Черкасская область — 86 случаев;

Черниговская область — 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 апреля в Центр поступило 862 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 8763 сообщения о подозрении на COVID-19.