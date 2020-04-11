США вышли на первое место в мире по числу жертв пандемии

Соединенные Штаты обошли Италию и вышли на первое место в мире по числу смертей от заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Такую информацию привел в субботу университет Джонса Хопкинса, который делает подсчеты на основе данных федеральных и местных властей.

По данным университета, к настоящему моменту в США зафиксировано 18 860 летальных исходов, в Италии — 18 849.

Напомним, ранее стало известно, что в США уже более полумиллиона людей заразились коронавирусом.