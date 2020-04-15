Италии все еще не удается справиться с коронавирусом, но прогресс есть

Число новых случаев заражения коронавирусом в Италии сохраняется ниже 3 тыс. за сутки. Согласно распространенным в среду данным Департамента гражданской защиты страны, суточный прирост составил 2 667 случаев, общее число инфицированных с начала эпидемии превысило 165 тыс.

Во вторник суточный прирост впервые за месяц опустился ниже 3 тыс. и составил 2 972 случая.

При этом число летальных исходов за минувшие сутки достигло 578. Общее число жертв эпидемии в Италии возросло до 21 645 человек.