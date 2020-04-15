Войти
Киев уже потратил более 1 млрд грн на борьбу с коронавирусом
столица
Киев уже потратил более 1 млрд грн на борьбу с коронавирусом
Трамп планирует в ближайшее время начать снимать карантин
решение
Трамп планирует в ближайшее время начать снимать карантин

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Кабмин приравнял паспорт в смартфоне к бумажному документу

363
Кабмин приравнял паспорт в смартфоне к бумажному документу

Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил постановление об электронных паспортах в приложении «Дия», сообщается на странице Министерства цифровой трансформации в Facebook.

Ведомство отмечает: теперь паспорта в смартфоне официально являются цифровыми аналогами бумажных документов.

По информации Минцифры, в настоящее время более 14 тыс. украинцев тестируют е-паспорта, но уже скоро они будут доступны в каждом мобильном приложении «Дия».

«Паспорт в смартфоне позволит не носить с собой ID-карты и выписки из нее. Если у вас нет ID-карты, мы оцифровали зарубежный биометрический паспорт, который так же заверяет вашу личность. Он предоставляет такие же права и возможности, как бумажный, действующий внутри страны. Количество украинцев с зарубежными биометрическими паспортами значительно превышает количество владельцев ID-карточек. Это означает, что больше граждан смогут пользоваться е-паспортом для удостоверения своей личности», — пояснили в министерстве.

Кроме того, в сообщении отмечается, что е-паспорта в условиях карантина можно будет использовать как удостоверение личности, если остановит полиция, а также на почте, во время получения посылок, писем и во время покупки алкоголя или табака для подтверждения совершеннолетия.

После окончания карантина электронные паспорта можно будет использовать во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом, для медицинского обслуживания и банковских операций, получения административных услуг.

Минцифры также подчеркнуло, что Украина — первое в мире государство, где возможно пользоваться цифровым паспортом без необходимости предоставлять бумажный или пластиковый аналог.

В настоящее время пользователями приложения «Дия» являются уже более 2,1 млн украинцев.

Читайте также: Авиакомпания Emirates начала делать пассажирам тесты на коронавирус

Сайт и приложение «Дия» являются единым государственным веб-порталом электронных услуг, а также ключевым сервисом в проекте «Государство в смартфоне». Они объединяют в себе все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу. Портал «Дия» призван упростить и ускорить взаимодействие человека с государством.

паспорт, государство в смартфоне, Дія
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 15 апреля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О программе правительства и Талейране

Программа удручает вопиющей декларативностью и интеллектуальной нищетой. В ней практически не угадывается попытка вписать «реформы» в мировой экономический контекст. О соответствии современной, не говоря о будущей, мировой экономической парадигме речь не идет вообще. Складывается впечатление, что авторы предлагают реформировать экономику, существующую отдельно от мировой.
Вадим Емец
Вадим Емец
автор Strategic Group Sofia

Как коронавирус меняет рынок труда в Украине

Фактор COVID-19 спровоцировал трансформацию бизнес моделей в ряде случаев, особенно в тех направлениях, которые сопряжены с удовлетворение потребительских запросов населения. Уже сейчас очевидно, что в Украине значительная часть персонала сферы продаж не будет востребована в прежнем качестве.
Виталий Шабунин
Виталий Шабунин
Глава правления Центра противодействия коррупции

Как Венедиктова сливает дела Бахматюка

Не прошло и две недели после нашего предупреждения о возможных "сливах" дел топ-корупции после назначения Ирины Венедиктов генпрокурором, как она уже упорно взялась за одно из них. Речь идет о деле "ВиЭйБи банка" аграрного миллиардера Олега Бахматюка.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016