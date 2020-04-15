Кабмин приравнял паспорт в смартфоне к бумажному документу

Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил постановление об электронных паспортах в приложении «Дия», сообщается на странице Министерства цифровой трансформации в Facebook.
Ведомство отмечает: теперь паспорта в смартфоне официально являются цифровыми аналогами бумажных документов.
По информации Минцифры, в настоящее время более 14 тыс. украинцев тестируют е-паспорта, но уже скоро они будут доступны в каждом мобильном приложении «Дия».
«Паспорт в смартфоне позволит не носить с собой ID-карты и выписки из нее. Если у вас нет ID-карты, мы оцифровали зарубежный биометрический паспорт, который так же заверяет вашу личность. Он предоставляет такие же права и возможности, как бумажный, действующий внутри страны. Количество украинцев с зарубежными биометрическими паспортами значительно превышает количество владельцев ID-карточек. Это означает, что больше граждан смогут пользоваться е-паспортом для удостоверения своей личности», — пояснили в министерстве.
Кроме того, в сообщении отмечается, что е-паспорта в условиях карантина можно будет использовать как удостоверение личности, если остановит полиция, а также на почте, во время получения посылок, писем и во время покупки алкоголя или табака для подтверждения совершеннолетия.
После окончания карантина электронные паспорта можно будет использовать во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом, для медицинского обслуживания и банковских операций, получения административных услуг.
Минцифры также подчеркнуло, что Украина — первое в мире государство, где возможно пользоваться цифровым паспортом без необходимости предоставлять бумажный или пластиковый аналог.
В настоящее время пользователями приложения «Дия» являются уже более 2,1 млн украинцев.
Сайт и приложение «Дия» являются единым государственным веб-порталом электронных услуг, а также ключевым сервисом в проекте «Государство в смартфоне». Они объединяют в себе все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу. Портал «Дия» призван упростить и ускорить взаимодействие человека с государством.
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