В МВФ оценили мировые расходы на борьбу с коронавирусом в более чем $8 трлн

Мировому сообществу пришлось мобилизовать больше $8 трлн на различные чрезвычайные меры, нацеленные на преодоление нынешнего глобального экономического кризиса. С таким предупреждением выступила в среду на пресс-конференции в Вашингтоне директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

«$8 трлн были задействованы за такие сжатые сроки. Это поразительно!» — сказала глава МВФ, комментируя шаги международного сообщества, призванные урегулировать кризис, порожденный распространением коронавируса.

«Будет потребность в большем объеме таких финансовых средств. Это точно. Насколько большем, будет зависеть от того, до какой степени эффективными окажутся принимаемые экстренные меры и как быстро отступит вирус», — подчеркнула Георгиева.

В своем вступительном слове она приветствовала принимаемые «многими странами чрезвычайные политические меры, включая налогово-бюджетные шаги в объеме порядка $8 трлн, а также вливания ликвидности центральными банками, превышающие $6 трлн». «Однако ввиду серьезности кризиса потребуются существенные дальнейшие усилия», — заявила руководитель МВФ.