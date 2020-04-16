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В Китае прокомментировали версию о создании коронавируса в лабораторных условиях

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В Китае прокомментировали версию о создании коронавируса в лабораторных условиях

Версия о искусственном создании коронавируса нового типа не подкреплена какими-либо доказательствами. Так официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь прокомментировал 16 апреля на регулярном брифинге публикацию американского телеканала Fox News о том, что «нулевым пациентом» с новым коронавирусом был некий сотрудник лаборатории в Ухане.

«Что касается источника и происхождения вируса, то этот вопрос должен исследоваться учеными и медиками. Хотел бы вам напомнить, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа был создан в лаборатории», — отметил он.

«Многие авторитетные мировые медицинские деятели полагают, что версия об утечке этого вируса из лаборатории не является научно обоснованной. Пандемия — это общий враг для всего человечества. И одержать победу над ней можно только при сконцентрированных усилиях всего международного сообщества», — резюмировал дипломат.

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В среду Fox News сообщил со ссылкой на «многочисленные источники», которые якобы осведомлены о действиях китайских властей на ранних стадиях распространения инфекции, что вирус передался одному из сотрудников лаборатории от летучей мыши. Утверждается, что впоследствии этот научный сотрудник стал его разносчиком среди жителей Уханя.

Телеканал отмечает, что, по его информации, деятельность указанной лаборатории была направлена на то, чтобы «продемонстрировать равенство Китая с Соединенными Штатами или даже превосходство над ними в выявлении вирусов и борьбе с ними». При этом источники Fox News указывают, что появление вируса не было следствием разработки биологического оружия.

Китай, коронавирус
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