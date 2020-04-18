Граница между США и Канадой останется закрытой еще минимум месяц

Канада и США согласились продлить режим ограничения на пересечение канадско-американской границы до 20 мая из-за пандемии коронавируса. Об этом в субботу сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо во время ежедневного обращения к нации.

«Хочу подтвердить, что Канада и США согласились продлить меры по закрытию границы еще на 30 дней», — сказал он. Текущий 30-дневний запрет истекает 20 апреля.

Накануне Трюдо заявил, что канадская сторона не считает возможным открытие границы в ближайшее время. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что действующие сейчас ограничения на границе двух стран могут быть сняты уже в скором времени.

Канадско-американская граница закрылась в полночь 21 марта по времени Оттавы для всех необязательных передвижений граждан двух стран, в частности для туристов. Как сообщил тогда Трюдо, эти ограничения продлятся до тех пор, пока стороны не будут уверены в безопасности привычного перемещения граждан через границу. Канада и США имеют самую протяженную в мире немилитаризованную границу, ее длина составляет почти 9 тыс. км.