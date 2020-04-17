Врач прогнозирует, что коронавирусом переболеют 80% украинцев

В Украине минимум 80% населения будет инфицировано коронавирусом, но из зараженных не больше 20% будут нуждаться в госпитализации, а 5% — в интенсивной терапии, около одного процента — в интубации.

Такое мнение в интервью Укринформу выразила доктор медицинских наук, инфекционист Ольга Голубовская.

«80% и даже больше (населения Украины — ред.) будут инфицированы. Из них процентов 20 будут нуждаться в госпитализации, а 5% будут нуждаться в интенсивной терапии, около одного процента — в интубации. Но сейчас мы стоим на том, чтоб не допускать этого, поскольку смертность на аппаратах очень высокая. Во всем мире», — сказала Ольга Голубовская.

В то же время, по мнению врача, Украина справляется с проблемой.

«Сейчас рост пациентов — приблизительно такой, как мы и ожидали. Нагрузка на систему здравоохранения колеблется между умеренной и сильной в специализированных и инфекционных клиниках, и поменьше — в других клиниках», — сказала Голубовская.

В то же время Голубовская заметила, что значительно расширен перечень показаний к госпитализации.

«Мы приняли немало нормативных документов, где прописаны показания к госпитализации. И эти показания гораздо более широкие, чем во многих странах Европы, где госпитализируют просто очень тяжелых больных. Мы стоим на том, что показаний к госпитализации больше, и как раз разветвленная сеть стационаров сейчас сыграет положительную роль. Потому что есть такая вещь, как врачебный мониторинг, и нам надо вмешиваться до того, как больной „станет тяжелее“. Это дорого, но это высший пилотаж, и если больных очень много, то мы тоже бы не справлялись... В инфекционной патологии часто лабораторные критерии тяжести являются определяющими. Они появляются и меняются до того, как клиническое ухудшение становится заметным. И уже тогда надо вмешиваться. Сейчас мы госпитализируем оптимальное количество пациентов», — подчеркнула врач.

Как сообщалось, по состоянию на утро 17 апреля в Украине зарегистрировано 4662 случая заболевания COVID-19, из них 125 летальных случаев, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 501 новый случай.