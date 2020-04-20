МВФ прогнозирует снижение уровня доходов населения 170 стран

Вспышка коронавирусной инфекции приведет к снижению дохода на душу населения в 170 странах, Международный валютный фонд готов использовать все инструменты кредитования для помощи развивающимся странам. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Текст заявления директора распространила в понедельник пресс-служба фонда.

«Прогноз ужасен. Мы ожидаем снижения мировой экономической деятельности в масштабах, которых не было со времен Великой депрессии, — сказала Георгиева. — В этом году в 170 странах будет зафиксировано снижение дохода на душу населения, тогда как еще в прошлые месяцы мы прогнозировали рост дохода на душу населения в 160 экономиках».

По ее словам, особую обеспокоенность вызывает ситуация в развивающихся странах. «Наблюдается рекордное снижение — около $100 млрд, — отметила директор. — Те, кто зависит от сырья, пострадают от снижения экспортных цен. Ориентированные на туризм страны сталкиваются с коллапсом доходов».

МВФ, по ее словам, для помощи развивающимся странам может задействовать свои инструменты кредитования. «Могут потребоваться значительные ресурсы, если давление на рынки продолжится, — отметила Георгиева. — Мы готовы развернуть все наши кредитные возможности, мобилизовать все уровни мировой сети финансовой безопасности для предотвращения этого».

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. Пандемия привела к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере 3%.