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Микитася не взяли под стражу, несмотря на невнесенный залог

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Микитася не взяли под стражу, несмотря на невнесенный залог

Следственная судья Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) Екатерина Широкая отказала во взятии под стражу бывшего народного депутата, владельца ООО «Укрбуд девелопмент» Максима Микитася на основании истечения срока внесения определенного судом залога.

«Судья ВАКС Широкая отказалась брать под стражу Максима Микитася за то, что он не внес залог в 100 млн грн», — сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК) в своем Twitter в понедельник.

Как сообщалось, 2 октября 2019 года НАБУ и САП сообщили о подозрении Микитасю в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн.
4 октября ВАКС избрал экс-нардепу Микитасю меру пресечения в виде залога в 5,5 млн грн. 7 октября залог был внесен и Микитась вышел на волю.

22 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изменил меру пресечения для Микитася. Ему избрали меру пресечения в содержание под стражей с альтернативой залога 80 млн грн до 14 ноября. 25 октября за Микитася внесли залог в размере 80 млн грн. Сейчас бывший парламентарий на свободе, но обязан носить электронный браслет.

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3 апреля 2020 года ВАКС взыскал в доход государства 80 млн грн залога Микитася и увеличил ему размер залога как альтернативы аресту до 100 млн грн.

В то же время, 16 апреля ВАКС отложил рассмотрение апелляционных жалоб в деле Микитася на решение об увеличении залога до 100 млн грн, заседание перенесено на 29 апреля.

Максим Микитась
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