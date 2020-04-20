Микитася не взяли под стражу, несмотря на невнесенный залог

Следственная судья Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) Екатерина Широкая отказала во взятии под стражу бывшего народного депутата, владельца ООО «Укрбуд девелопмент» Максима Микитася на основании истечения срока внесения определенного судом залога.
«Судья ВАКС Широкая отказалась брать под стражу Максима Микитася за то, что он не внес залог в 100 млн грн», — сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК) в своем Twitter в понедельник.
Как сообщалось, 2 октября 2019 года НАБУ и САП сообщили о подозрении Микитасю в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн.
4 октября ВАКС избрал экс-нардепу Микитасю меру пресечения в виде залога в 5,5 млн грн. 7 октября залог был внесен и Микитась вышел на волю.
22 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изменил меру пресечения для Микитася. Ему избрали меру пресечения в содержание под стражей с альтернативой залога 80 млн грн до 14 ноября. 25 октября за Микитася внесли залог в размере 80 млн грн. Сейчас бывший парламентарий на свободе, но обязан носить электронный браслет.
3 апреля 2020 года ВАКС взыскал в доход государства 80 млн грн залога Микитася и увеличил ему размер залога как альтернативы аресту до 100 млн грн.
В то же время, 16 апреля ВАКС отложил рассмотрение апелляционных жалоб в деле Микитася на решение об увеличении залога до 100 млн грн, заседание перенесено на 29 апреля.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016