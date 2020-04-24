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Google с лета начнет указывать заказчика любого рекламного объявления

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Google с лета начнет указывать заказчика любого рекламного объявления

Американская корпорация Google намерена с лета в любом рекламном объявлении, публикуемом в ее сервисах, указывать, кто является его заказчиком. Об этом говорится в заявлении компании, размещенном в четверг в ее блоге.

В Google отметили, что люди, желающие разместить рекламу, должны будут удостоверять свою личность, а также указывать, в какой стране работают. Такие требования в компании ввели в 2018 году для объявлений политического характера. «Согласно правилам, заказчики рекламы, которые хотят разместить касающиеся выборов объявления на наших платформах, должны пройти верификацию, чтобы удостоверить личность. Мы указываем сведения об их личности в объявлениях, чтобы у пользователей было больше информации о касающихся выборов материалах, которые они видят на платформах Google», — констатируется в заявлении. Теперь принято решение распространить данные нормы на любую рекламу в сервисах Google.

«Заказчикам рекламы нужно будет представить удостоверение личности, документы о регистрации бизнеса или иную информацию, которая позволяет установить, кто они и в какой стране работают», — подчеркнули в компании. В ней уточнили, что «с этого лета» пользователи смогут проверить, кто именно заказал размещение рекламы.

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В Google отметили, что новые правила должны помочь пользователям «принимать более обоснованные решения», а также помешать возможным попыткам заказчиков рекламы скрыть свою личность или представиться другими людьми. «Мы начнем с поэтапной верификации заказчиков рекламы в США и распространим эту практику на все страны», — говорится в заявлении. В компании отметили, что на внедрение новых норм может потребоваться «несколько лет».

Компанию Google регулярно обвиняют в том, что она не предпринимает достаточных мер для борьбы с распространением в ее сервисах заведомо ложной или вводящей в заблуждение информации, в том числе касающейся политических вопросов.

Google
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