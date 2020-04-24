Саакашвили назвал себя «абсолютным сторонником мира с Россией»

Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский предложил пост заместителя премьер-министра по вопросам реформ, утверждает, что выступает за мирные отношения с Россией.
«Я абсолютный сторонник мира с Россией. Никто не против мира с Россией. Я полностью за мир с Россией, но есть разные условия, при которых достигается этот мир. И сейчас это не очень просто», — заявил Саакашвили в интервью Deutsche Welle, опубликованном в пятницу.
Он подчеркнул, что сейчас в вопросах взаимоотношений с Россией и в целом внешней политики Украины поддерживает позиции Зеленского. «Пока все его шаги свидетельствуют о том, что он защищает независимое украинское государство», — отметил Саакашвили.
В среду Михаил Саакашвили сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему занять пост заместителя главы правительства по вопросам реформ. Он отметил, что рассматривает это предложение «с очень большой ответственностью».
В пятницу Саакашвили заявил, что принял предложение Зеленского, и в случае получения должности в кабинете министров, намерен сосредоточиться на работе с МВФ. В тот же день перед внеочередным заседанием Рады кандидатура Саакашвили обсуждалась на заседании фракции «Слуги народа».
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