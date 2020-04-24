В «Слуге народа» не хотят голосовать за кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьера

Поддержка среди парламентариев кандидата на пост вице-премьер-министра Украины экс-президента Грузии Михаэла Саакашвили после встречи с народными депутатами фракции «Слуга народа» снизилась, заявил нардеп от этой фракции Никита Потураев.
«Я был на встрече. Кандидатуру Саакашвили поддерживаю, но по результатам встречи его поддержка во фракции уменьшилась. Я еще не знаю причин изменения позиции тех коллег, которые изначально были „за“, поскольку был вынужден уехать раньше на заседание своего комитета», — сказал Потураев в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» в пятницу.
Ранее первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко в комментарии журналистам сказал, что после презентации своей программы перед его однопартийцами Саакашвили встретится и с представителями других депутатских фракций и групп, а голосование за его кандидатуру возможно на следующей неделе.
В свою очередь депутат из фракции «Слуга народа» Елена Мошенец сказала, что вопрос голосования за назначение Саакашвили вице-премьером зависит от результатов консультаций с другими парламентскими фракциями, поскольку у «Слуги народа» пока нет однозначной позиции по этому вопросу. «Практически два часа наша фракция слуга народа общалась с Михаэлом Саакашвили, у нас была горячая дискуссия», — сказала она.
Отвечая на вопрос, пришли ли к единому решению, депутат сказала: «Пока не известно, какими будут результаты голосования. Приблизительно 50 на 50. 50% нашей фракции поддерживает его, поскольку у многих был некий опыт сотрудничества с ним».
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