В Мукачево закрыли станцию экстренной медпомощи из-за массовой заболеваемости коронавирусом

Коронавирусную болезнь Covid-19 обнаружили у сотрудников станции экстренной медицинской помощи Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи в г.Мукачево Закарпатской области, в настоящее время работа станции временно приостановлена.

«Из 25 работников, уже прошедших тестирование методом ПЦР, у 16 диагноз подтвердился. Также Covid-19 обнаружен у трех контактных лиц», — сообщается на странице Мукачевского городского совета в Facebook.

В связи с этим в понедельник, 27 апреля, комисси я по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) принято решение немедленно принять меры для локализации очага заболевания и недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Мукачевской объединенной территориальной громады.

«Сотрудники скорой отправлены на самоизоляцию, все они пройдут в ближайшее время ПЦР-тестирование. Все сотрудники будут протестированы методом ПЦР, и к работе будут допускаться только здоровые работники. Пока не будут известны результаты исследований, станция скорой медицинской помощи временно закрыта», — говорится в сообщении.

В связи с этим руководству Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи поручено обеспечить предоставление неотложной медицинской помощи местным жителям.