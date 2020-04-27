Зеленский обещает до мая программу ипотеки по ставке до 10% и льготные кредиты малому бизнесу

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на текущей неделе Кабинет министров Украины и Национальный банк Украины должны представить программы ипотеки для населения по ставке около 10% и кредитов малому бизнесу по низкой ставке для выплаты зарплат работникам.

«Среди прочего, на этой неделе правительство и НБУ должны представить две важные программы. Первая — это ипотека для населения по ставке около 10%. Вторая — это кредиты малому бизнесу по низкой ставке для выплаты заработных плат своим работникам», — сказал он в видеообращении к украинцам в понедельник.

Зеленский приветствовал решение Национального банка Украины снизить учетную ставку до 8%. «Это дает банкам возможность снизить ставки по кредитам как для бизнеса, так и для населения. Теперь мяч на их стороне, поэтому все мы с нетерпением ждем такого решения», — отметил он.