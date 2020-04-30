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Большинство украинцев согласны соблюдать карантин неограниченное время

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Большинство украинцев согласны соблюдать карантин неограниченное время

Подавляющее большинство населения Украины готово к продолжению карантина, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенным Киевским международным институтом социологии 22-31 апреля.

В ходе исследования респондентам задавали вопрос: «Сейчас невозможно предсказать, как будет расти количество больных. Возможно, правительству придется продолжать карантин. В течение какого срока Вы сможете соблюдать карантинные меры?».

79% респондентов заявили, что готовы к продлению карантина на срок до месяца, 70% — на срок до двух месяцев, 65% — на срок до трех месяцев, а 59% согласны соблюдать карантин столько, сколько нужно.

При этом 15% опрошенных заявили, что не соблюдают карантин в настоящее время, в том числе 11% респондентов ответили, не соблюдают карантин, поскольку работают, а 4% — потому что считают введенные требования чрезмерными.

При этом женщины несколько больше мужчин (60% против 57%) согласны соблюдать карантин столько, сколько нужно, а 12% мужчин ответили, что готовы быть на карантине не более месяца (среди женщин такой ответ дали 9%). По остальным параметрам разница между полами незначительна.

Больше всего тех, кто готов быть на карантине столько, сколько нужно, среди старшей категории населения, от 60 лет и старше (73%), меньше всего — среди молодежи, 18-39 лет (53%). Молодежь (18-39) несколько больше других категорий не соблюдает требований карантина, так как считает их чрезмерными (7%). Больше всего тех, кто не соблюдает карантин, так как вынужден работать вне дома, в категории 40-59 лет (16%), меньше всего среди старшей категории (4%).

Меньше тех, кто готов быть на карантине столько, сколько нужно, среди людей с начальным образованием (47%). При этом большинство тех, кто не соблюдает карантин из-за работы вне дома, опять-таки среди людей с начальным образованием (14%). Большинство тех, кто не соблюдает карантин из-за чрезмерных требований, также среди людей с начальным образованием (14%), в других категориях таких ответов значительно меньше: высшее образование — 4%, среднее — 3%, среднее специальное — 2%.

В региональном разрезе особых расхождений в ходе исследования не выявлено.

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В ходе исследования методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 2 024 респондента. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) всех подконтрольных правительству регионов Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% — для показателей близких к 25%, 1,4% — для показателей близких к 10%.

карантин, опрос
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Четверг, 30 апреля 2020
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