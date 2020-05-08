СМИ узнали о попытке оппозиции заказать свержение Мадуро за $213 млн

В октябре прошлого года оппозиция Венесуэлы пыталась заключить сделку с американской частной военной компанией Silvercorp на оказание услуг по вторжению в страну и свержению президента Николаса Мадуро. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на копию 42-страничного документа.

В контракте тщательно описываются все тактические детали, включая то, какие фугасные мины должны быть установлены и какие спецсредства необходимо использовать в ходе выполнения заказа. В разделе «Начальная фаза проекта» указывается, что его общая стоимость оценивается в $212,9 млн.

В тексте документа, который опубликовала газета, отмечается, что «группа поставщиков услуг проконсультирует и поможет партнерам спланировать и осуществить операции по захвату/задержанию/смещению Николаса Мадуро, а также устранению нынешнего режима и установлению признанного президента Венесуэлы Хуана Гуаидо».

С венесуэльской стороны контракт был подписан депутатом оппозиционного парламента Серхио Вергарой. Подписи лидера оппозиции и самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуаидо под документом нет. Однако она оказалась на 6-страничном договоре на общее обслуживание между оппозицией и ЧВК Silvercorp, который был также опубликован изданием.

В начале апреля венесуэльский лидер Николас Мадуро приказал мобилизовать артиллерию для защиты страны. Тогда он заявлял, что вооруженные группировки, финансируемые США и Колумбией, хотят воспользоваться ситуацией с эпидемией коронавируса и «провести террористические акты и государственный переворот».

Спустя месяц, 4 мая, правоохранительные органы Венесуэлы предотвратили попытку высадки в морской зоне на севере страны боевиков из Колумбии, которые, по версии Каракаса, планировали совершить террористические акты и организовать государственный переворот. По словам Мадуро, главной целью наемников было его убийство. Они обучались на территории Колумбии, а финансировали боевиков колумбийские власти при поддержке правительства США, добавил Мадуро.

Президент Венесуэлы сообщил, что властям удалось задержать 13 наемников, среди которых были двое сотрудников охраны президента США Дональда Трампа. Один из взятых в плен американцев рассказал, что задачей его группы был захват аэропорта Каракаса.