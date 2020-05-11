В Еврокомиссии ждут вторую волну коронавируса

Страны — члены Евросоюза должны готовиться к возможному началу второй волны распространения нового коронавируса. Об этом сообщил в понедельник журналистам представитель Еврокомиссии.

«В соответствии с результатами последней оценки рисков, страны-члены должны готовиться ко второй волне», — цитирует его ТАСС.

По словам представителя ЕК, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний регулярно оценивает ситуацию с пандемией коронавируса. «Новые волны могут появиться, даже если текущие показатели хорошо контролируются», — добавил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тыс. умерли.