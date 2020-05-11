От коронавируса в Великобритании чаще всего умирают охранники и водители

Охранники, водители, повара и медперсонал мужского пола по статистике чаще остальных умирают от осложнений заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в понедельник Национальной статистической службой (ONS) Соединенного Королевства.

В основу анализа легла информация о 2 494 летальных исходах из-за коронавируса среди граждан трудоспособного возраста (20-64 лет) в Англии и Уэльсе, зафиксированных вплоть до 20 апреля. Почти две трети умерших были мужчинами (1 612 человек), а показатели летальности среди этой группы достигли 9,9 смерти на 100 тыс. человек по сравнению с 5,2 смерти на 100 тыс. человек среди женщин.

Самыми уязвимыми признаны охранники-мужчины — показатели смертности в этой группе достигли 45,7 смерти на 100 тыс. человек. У водителей такси и шоферов легковых машин этот показатель достигает 36,4, у поваров — 35,9, у водителей автобусов — 26,4, у персонала, ухаживающего за людьми — 23,4. Во всех случаях речь идет исключительно о работниках мужского пола.

На прошлой неделе ONS распространил статистический анализ, согласно которому уровень смертности среди инфицированных коронавирусом выходцев из стран Африки и Карибского бассейна значительно выше данного показателя среди представителей европеоидной расы. В 4,3 раза — у женщин и в 4,2 раз — у мужчин. Среди выходцев из Бангладеш и Пакистана этот показатель в 3,6 раза выше у мужчин и в 3,4 раза — у женщин. Среди жителей Великобритании с индийскими корнями — в 2,7 раза выше у женщин и в 2,4 раза у мужчин. По сравнению с белыми британцами риск смерти после заражения коронавирусом больше также у этнических китайцев. В 1,9 раза — у мужчин и в 1,2 раза — у женщин.

По последней информации Минздрава страны, число случаев инфицирования коронавирусом нового типа в королевстве приблизилось к 220 тыс., число летальных исходов превысило 31,8 тыс. Власти заявляют, что пик вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в Великобритании уже преодолен. Число новых случаев инфицирования и количество пациентов в больницах последовательно снижаются, с середины апреля уменьшается и показатель смертности.