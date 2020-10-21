Путин хочет выручить за российскую вакцину от коронавируса $100 млрд

Президент России Владимир Путин прогнозирует, что оборот российской вакцины от коронавируса на мировом рынке может составить $100 млрд.

Как сообщают российские СМИ, сегодня на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей глава РФ обратился к предпринимателям, которые занимаются производством вакцин, чтобы они «пошире включались в работу» по обеспечению производства необходимого количества российских вакцин от коронавируса.

«По предварительным экспертным данным, оборот этой вакцины на мировом рынке оценивается примерно в $100 млрд, ежегодный оборот», — отметил президент РФ.

«Это хороший бизнес и яркая гуманитарная составляющая», — добавил Путин. Он убежден, что «такая работа востребована» и в РФ, и в мире.

Глава российского государства отметил, что РФ готова организовать производство своей вакцины от коронавируса на мощностях зарубежных предприятий.

Напомним, что Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название «Спутник V».