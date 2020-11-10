Путин заявил о скорой регистрации в РФ третьей вакцины от COVID-19

В ближайшее время в России будет зарегистрирована третья вакцина от коронавируса, сообщил на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент РФ Владимир Путин.

«Две вакцины зарегистрированы, скоро будет зарегистрирована третья вакцина», — цитирует Путина ТАСС.

Путин не уточнил, о какой именно вакцине говорит, однако ранее, в середине октября, президент говорил, что «на подходе» уже находится препарат, который разрабатывает Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова.

По словам российского лидера, исследования уже подтвердили безопасность российских вакцин и доказали их эффективность.

Напомним, первая российская вакцина, получившая название «Спутник-V», была разработана специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ). О ее регистрации Путин объявил в середине августа.

В октябре в России была зарегистрирована вторая вакцина — разработка Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».