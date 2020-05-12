В ОП рассказали, что Зеленский за год стал меньше доверять людям

Президент Украины Владимир Зеленский изменился за почти год своего пребывания на посту, стал жестче, прагматичнее и менее доверчивым, но при этом не потерял необходимых базовых качеств — человечности и порядочности, отмечает заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк.
«Я думаю, правильнее сказать, что президент и все мы менялись в течение года. Президент стал жестче, прагматичнее, менее доверчив. Но это нормальный, естественный процесс. В то же время очень важно, что мы не теряем и не потеряем тех базовых своих качеств, которые очень необходимы, — это человечность и порядочность», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Костюк считает, что у Зеленского и его команды изначально был завышенный кредит доверия к людям, но постепенно пришло понимание, что нередко люди преследуют свои собственные интересы, не думая о стране.
«Тебе хочется в человеке сначала видеть хорошее, ты доверяешь ему, думаешь, что он правда хочет изменить страну. И ты до последнего не хочешь верить, что он может обмануть, преследуя свои меркантильные интересы. А потом ты узнаешь, что там двойное, тройное и еще какое-то дно. Увы, часть политиков думает только о себе. Совесть там „не ночевала“. Украина для них либо пустой звук, либо просто бизнес-проект. Такое, к сожалению, положение вещей», — пояснил он.
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