Ученые нашли причину уязвимости мужчин перед коронавирусом

Ученые предположили, что мужчины заболевают коронавирусной инфекцией чаще женщин из-за того, в их крови гораздо больше белка ACE2, который помогает вирусу заражать здоровые клетки. Результаты исследования, в котором участвовали почти 4 тыс. человек, ученые опубликовали в European Heart Journal.
Практически с первых дней после начала эпидемии коронавирусной инфекции медики стали замечать, что болезнь значительно чаще заражает и уносит жизни мужчин, чем женщин.
Биологи изначально связывали это с тем, что в клетках легких у мужчин молекул рецептора ACE2, которые вирус использует для заражения, значительно больше, чем в аналогичных клетках у женщин. Впоследствии мнения специалистов разделились, хотя большинство медиков продолжает считать, что мужчины действительно больше подвержены этой болезни.
Результаты нового исследования, которым руководил профессор кардиологии Гронингенского университета Адриан Воорс, дали больше доказательств сторонникам этой гипотезы. Ученые измеряли концентрацию молекул ACE2 в крови более 2 тыс. пациентов из 11 европейских стран. Анализ подтвердил, что у мужчин их гораздо больше, чем у женщин. Аналогичные результаты дала проверка на еще около 1,7 тыс. человек.
Пока ученые не смогли понять, с чем конкретно связана эта особенность мужского организма.
Кроме этого специалисты выяснили, что концентрация ACE2 в крови у некоторых участников исследования оказалась ниже. Все они принимали лекарства от сердечной недостаточности — например, препараты, блокирующие ACE.
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