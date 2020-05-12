Лукашенко посоветовал тем, кто потерял работу, устроиться на «нелюбимую»

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что вакансий в стране достаточно, а потерявшие работу в связи с распространением коронавируса могли бы заняться и «нелюбимой» работой.

«Поддерживать будем тех граждан, которые сегодня нуждаются в поддержке. Если человек потерял работу или же у него нет на сегодняшний день какой-то приемлемой работы, то вакансий достаточно, в том числе в Минске. И это непростое время человек должен спокойно прожить, устроившись на другую работу. Может быть, не совсем приемлемую и любимую им», — заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Во вторник президент проводит совещание по проекту указа о социальной поддержке отдельных категорий граждан. В том числе, речь идет о поддержке потерявших работу в связи с распространением коронавируса.

При этом Лукашенко потребовал сохранения трудовых коллективов в текущих условиях. «Всячески нужно сохранить трудовые коллективы. Это мое требование остается непреклонным», — подчеркнул он.