Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,5 млн

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено 4,5 млн случаев заражения коронавирусом. 304,8 тыс. человек умерли.
Больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Соединенных Штатах. Там выявлены 1,427 млн больных, 86,3 тыс. человек скончались. Россия на втором месте с 262,8 тыс. больных. На третьем месте Великобритания — там заразились 238 тыс. человек.
Отметка в 3,5 млн зараженных была пересечена 4 мая. Таким образом, для того чтобы число больных увеличилось на 1 млн человек, вирусу потребовалось чуть больше десяти дней. До этого для увеличения числа заболевших на миллион (с 2,5 млн 21 апреля) потребовалось около двух недель.
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