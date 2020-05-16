В России за сутки коронавирусом заразилось минимальное с начала месяца количество людей

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 9 200, что стало самым низким показателем с 1 мая. В общей сложности зафиксировано 272 043 случая, сообщили журналистам в субботу в местном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

1 мая штаб сообщал, что за сутки коронавирус нашли у 9 623 человек.

Из данных штаба за субботу следует, что суточный рост снизился с 4,2% до 3,5%, что стало самым низким значением с начала вспышки заболевания.