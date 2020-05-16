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В 13 областях количество выздоровевших за сутки превысило количество заболевших

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В 13 областях количество выздоровевших за сутки превысило количество заболевших

В 13 из 24 областей Украины количество выздоровевших от коронавируса превысило количество заболевших за минувшие сутки, однако в Киеве зафиксировано рекордное количество новых случаев COVID-19 — 153 человека.

При этом, согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в субботу утром, в 7 областях — Тернопольской, Винницкой, Кировоградской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Херсонской и Черкасской — количество выздоровевших с начала пандемии превысило количество болеющих в настоящее время.

Всего за прошедшие сутки:

— в Винницкой области подтверждено 26 новых случаев заболевания COVID-19, 1 случай смерти и 21 — выздоровления (с начала пандемии было 700 заболевших, 8 умерших и 385 выздоровевших), сейчас в области болеет 307 человек (на 4 больше за сутки);

— в Волынской области — 17 новых случаев заболевания и 7 — выздоровления (с начала пандемии 599 заболели, 16 умерли и 149 выздоровели), сейчас болеет 434 человека (за сутки на 10 больше);

— в Днепропетровской области — 15 новых случаев заболевания, 1 — смерти и 4 — выздоровления (за все время 806 заболели, 11 умерли и 95 выздоровел), сейчас болеет 700 человек (за сутки на 10 больше);

— в Донецкой области — новых случаев заболевания, выздоровления и смерти не было (за все время — 121 заболевший, 3 умерших и 34 выздоровевших), сейчас болеет 84 человека (данные не изменились со вчера);

— в Житомирской области — 5 новых случаев заболевания и 17 — выздоровления (540 заболели, 12 умерли и 140 выздоровели за все время), сейчас болеет 488 человека (на 15 меньше за сутки);

— в Закарпатской области — 42 новых случая заболевания, 1 — смерти и 31 — выздоровления (за все время 858, 22 и 159 соответственно), сейчас болеет 677 человек (за сутки на 10 больше);

— в Запорожской области 9 человек заболели, 21 — выздоровел (с начала пандемии — 365 заболевших, 8 умерших и 181 выздоровевших), сейчас болеет 176 человек (на 12 меньше за сутки);

— в Ивано-Франковской области за минувшие сутки подтверждено 12 новых случаев заболевания COVID-19, 1 — смерть и 23 — выздоровления (1 200 заболевших, 68 умерших и 468 выздоровевших с начала пандемии), сейчас болеет 664 человек (на 12 меньше за сутки);

— в Киеве — 153 новых случаев заболевания, 2 — смерти и 22 — выздоровления (всего 2 221 случаев заболевания, 45 — смерти и 222 — выздоровления с начала пандемии), сейчас в столице болеет 1 954 человек (за сутки на 129 больше);

— в Киевской области подтверждено 49 новых случаев заболевания COVID-19, смерти — не зафиксировано, 18 случаев выздоровления (с начала пандемии 1 143 заболели, 26 умерли и 206 выздоровели), сейчас болеет 911 человек (за сутки на 31 больше);

— в Кировоградской области — 4 новых случаев заболевания и 10 — выздоровления (за все время 441 заболели, 20 умерли и 310 выздоровели), сейчас болеет 111 человек (на 6 меньше за сутки);

— в Луганской области 1 человек выздоровел, новых случаев заболевания и смерти не было (с начала пандемии 42 заболели и 18 выздоровели, умерших не было), сейчас болеет 24 человека (на 1 меньше за сутки);

— во Львовской области подтверждено 27 новых случаев заболевания COVID-19, 4 случая смерти и 6 — выздоровления (за все время — 969 заболевших, 27 умерших и 186 выздоровевших), сейчас болеет 756 человек (на 17 больше за день);

— в Николаевской области 8 новых случаев заболевания, 1 — смерти, 4 человека выздоровели (за все время — 236 заболевших, 6 умерших и 82 выздоровевших), сейчас болеет 148 человек (на 3 больше за сутки);

— в Одесской области — 22 новых случая заболевания и 1 — смерти (с начала пандемии 734 заболели, 8 умерли и 43 выздоровели), сейчас болеет 683 человека (за сутки на 21 больше);

— в Полтавской области 6 новых случаев заболевания, 1 — смерти и 16 — выздоровления (за все время 263 заболевших, 9 умерших и 179 выздоровевших), сейчас болеет 75 человек (на 11 меньше за сутки);

— в Ровенской области — 30 новых случаев заболевания и 54 — выздоровления (за все время — 1 104 заболевших, 24 умерших и 347 выздоровевших), болеет 733 человек (на 24 меньше за сутки);

— в Сумской области 3 новых случая заболевания, 4 человека выздоровели (за все время 161 заболел, 4 умерли и 89 выздоровели), сейчас болеет 68 человек (за сутки на 1 меньше);

— в Тернопольской области — 5 новых случаев заболевания, случаев смерти не зафиксировано и 65 случаев выздоровления (за все время — 1 065, 22 и 547 соответственно), сейчас болеет 496 человек (за сутки на 60 меньше);

— в Харьковской области — 16 новых случая заболевания, 3 — смерти и 25 — выздоровления (за все время — 773, 26 и 119 соответственно), сейчас болеет 628 человек (за сутки на 12 меньше);

— в Херсонской области — нет новых случаев заболевания и смерти и 3 — выздоровления (за все время 167 заболевших, 2 умерших и 104 выздоровевших), сейчас болеет 61 человек (на 3 меньше за сутки);

— в Хмельницкой области — 13 новых случаев заболевания COVID-19, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано (с начала пандемии 235 заболевших, 9 умерших и 55 выздоровевших), сейчас болеет 171 человек (на 13 больше за сутки);

— в Черкасской области — 13 новых случая заболевания, 1 — смерти и 23 — выздоровления (с начала пандемии 363 заболели, 16 умерли и 200 выздоровели), сейчас болеет 147 человек (на 11 меньше за сутки);

— в Черновицкой области за минувшие сутки подтверждено 47 новых случаев заболевания COVID-19, 4 — смерти и 52 — выздоровления (2647 заболевших, 99 умерших и 563 выздоровевших с начала пандемии), сейчас в области болеет 1985 человек (на 9 меньше, чем днем ранее);

— в Черниговской области — 9 новых случаев заболевания, случаев смерти нет, выздоровлений — 6 (за все время — 105 заболевших, 6 умерших и 25 выздоровевших), сейчас болеет 74 человека (за сутки на 3 больше).

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Всего в Украине за минувшие сутки зафиксировано 528 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, 21 человек из числа ранее заболевших скончались, 433 выздоровели.

Всего в Украине 17 858 случаев COVID-19.

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