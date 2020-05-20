Зеленский намерен «додавить» банковскую систему для расширения кредитования и обещает ипотеку под 10%

Президент Украины Владимир Зеленский намерен на техническом уровне «додавить» банковскую систему для расширения кредитования, в том числе по государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%».
«Во-первых, „5-7-9%“ — программа заработала. Также на техническом уровне мы „додавим“ банковскую систему Украины, несмотря на то, что она у нас очень независимая, мы их „додавим“, и банки будут не настолько осторожными, выдавая кредиты нашему населению. Потому что сейчас кризис не в Украине, а кризис в мире (...) мы должны думать о нашей стране и наших гражданах», — сказал он во время пресс-конференции по случаю годовщины своей каденции в Киеве в среду.
Также он пообещал, что в Украине будут давать ипотечные кредиты под 10%, не уточнив, когда именно это будет.
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