В России за сутки выявили более 9 тысяч случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 9434 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает местный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Общее число заразившихся с начала пандемии выросло до 335 882. Почти 4 тыс. человек не имели клинических проявлений болезни и были выявлены после контактов с зараженными, сообщили в штабе.
Больше всего новых случаев заражений зафиксировано в Москве — 3190. С начала пандемии в российской столице заразились 161 397 человек.
До субботы, 23 мая, в России три дня подряд суточный прирост заболевших был ниже 9 тыс. В частности, 22 мая выявили 8894 инфицированных, 21 мая — 8849 и 20 мая — 8764 зараженных.
За последние сутки в России скончались 139 человек с коронавирусом. Почти половина новых летальных исходов (67) приходится на Москву. Общий уровень летальности с учетом этих смертей вырос до 3388 человек.
Кроме того, за последние сутки в России выздоровели 8111 заболевших, всего от коронавируса излечились 107 936 человек.
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