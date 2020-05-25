В Испании с 1 июля отменят карантин для иностранных туристов

Правительство Испании приняло решение отменить с 1 июля обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из-за рубежа. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе кабмина страны.
Там уточнили, что «правительство отменит карантин для иностранных туристов 1 июля». «Это решение было принято на межведомственном совещании, которое состоялось сегодня в режиме видеоконференции», — добавили в кабмине.
С 15 мая все прибывающие в Испанию из-за рубежа должны находиться на карантине в течение 14 дней из-за пандемии коронавируса. Ранее председатель правительства Педро Санчес уже заявлял, что страна планирует возобновить прием иностранных туристов с июля.
С начала распространения инфекции в стране было выявлено 235,8 тыс. заболевших, 28 752 пациента умерли.
В 2019 году Испания установила новый рекорд по числу гостей из-за рубежа. За 12 месяцев в королевстве побывали около 83,7 млн иностранцев.
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