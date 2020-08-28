Еще четыре страны открыли свои границы для украинских туристов

За две недели перечень стран, в которые украинским туристам открыт въезд, расширился на 4 до 45.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на брифинге, передают Українськi Новини.
«На данный момент открытыми и относительно открытыми остаются 45 стран... Добавились Казахстан, Судан, Сьерра-Леоне и Руанда», — сказал он.
Кулеба подчеркнул, что в некоторые страны въехать можно свободно, в некоторые — при соблюдении определенных правил.
Дмитрий Кулеба отметил, что парламенты других стран вынуждены вводить новые ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
«Сегодня пришла новость о введении определенных ограничений парламентом Финляндии, готовится к закрытию границ Испания», — добавил министр иностранных дел.
Как сообщал Капитал, Финляндия запретила въезд украинским сборщикам ягод из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
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