Еще четыре страны открыли свои границы для украинских туристов

За две недели перечень стран, в которые украинским туристам открыт въезд, расширился на 4 до 45.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на брифинге, передают Українськi Новини.

«На данный момент открытыми и относительно открытыми остаются 45 стран... Добавились Казахстан, Судан, Сьерра-Леоне и Руанда», — сказал он.

Кулеба подчеркнул, что в некоторые страны въехать можно свободно, в некоторые — при соблюдении определенных правил.

Дмитрий Кулеба отметил, что парламенты других стран вынуждены вводить новые ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Сегодня пришла новость о введении определенных ограничений парламентом Финляндии, готовится к закрытию границ Испания», — добавил министр иностранных дел.

Как сообщал Капитал, Финляндия запретила въезд украинским сборщикам ягод из-за коронавирусной инфекции COVID-19.