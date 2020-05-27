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Кабмин вопреки позиции Болгарии разделил Болградский район Одесской области на 5 ОТГ

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Кабмин вопреки позиции Болгарии разделил Болградский район Одесской области на 5 ОТГ

Кабинет министров Украины на своем заседании в среду утвердил перспективный план развития громад Одесской области и принял решение об образовании на территории Болградского района 5 объединенных территориальных громад (ОТГ), сообщил агентству «Интерфакс-Украина» народный депутат от фракции «Голос» Роман Лозинский.

«Самой большой угрозой было создание одной громады размером с целый район (речь идет о Болградском районе — Ред.), что было бы в интересах мажоритарщика, у которого есть владения на этой территории, который даже пошел на международный скандал, вовлек Болгарию — а в этом районе проживает большое количество этнических болгар — для того, чтобы парламент Болгарии вмешался в наши внутренние дела. Это ему ничего не дало, благодаря государственнической позиции в Одесской области будет пять громад в одном районе и никаких этнических и бизнес-конфликтов», — рассказал Лозинский.

20 мая 2020 года Народным Собранием Болгарии была принята Декларация об административно-территориальной реформе в Украине и защите прав и целостности болгарского сообщества, в которой призвал Кабинет министров пересмотреть решение о разделении Болградского района Одесской области, где проживают болгары.

21 мая 2020 года Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с принятием Декларации. «Вопросы административно-территориального устройства Украины относится к исключительной компетенции органов государственной власти Украины. Для нас совершенно неприемлемы попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины», — было указано в заявлении МИД Украины.

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В заявлении отмечалось, что утверждения о влиянии реформы на национальную самобытность этнических болгар Украины является манипулятивными и недостоверными. «Защита прав и свобод представителей всех национальных меньшинств нашего государства, в т.ч. и болгарского, является одним из основополагающих приоритетов деятельности органов власти Украины и осуществляется в строгом соответствии с Рамочной конвенцией Совета Европы по защите национальных меньшинств (1995 год). Украинская сторона неоднократно доказывала открытость и готовность содействовать развитию национальной самобытности украинских граждан с этническим болгарским происхождением. Права национальных меньшинств в Украине закреплены в национальном законодательстве и неуклонно защищаются государством в соответствии с современными европейскими практиками», — подчеркнули в МИД.

Кабмин, Одесская область, ОТГ, Болград
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