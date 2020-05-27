Кабмин решил объединить Львов с окружающими его селами и городками

Кабинет министров Украины на своем заседании в среду утвердил перспективный план развития громад Львовской области и, в частности, включил в состав Львова почти все окружающие его населенные пункты, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» народный депутат фракции «Голос» Роман Лозинский.
«Самой большой интригой сегодняшнего заседания Кабмина был вопрос, каким будет Львов после децентрализации: „большим“, или у него заберут окружающие села и городки», — рассказал Лозинский агентству «Интерфакс-Украина» в среду.
«Несмотря на то, что городская власть не провела достаточно дискуссий и не убедила окружающие населенные пункты присоединиться ко Львову добровольно, они хотели быть отдельными (территориальными громадами — Ред.), сегодня правительство утвердило Львов „большим“ и все населенные пункты присоединены нему, кроме Сокольников, которые уже созданы и подали свои документы, как отдельная громада. Львов будет „большим“ — к нему присоединят все соседние населенные пункты», — добавил парламентарий.
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