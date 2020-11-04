После выборов увольняют трех глав ОГА

Кабинет министров согласовал увольнение глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областных государственных администраций — Виталия Федорова, Максима Куцого и Романа Грищенко.

Такое решение было принято сегодня на заседании правительства.

Члены Кабмина решили согласовать проекты указов президента об увольнении:

— Федорова Виталия Васильевича с должности главы Ивано-Франковской областной государственной администрации (по соглашению сторон).

— Куцого Максима Васильевича с должности главы Одесской областной государственной администрации (по соглашению сторон).

— Грищенко Романа Сергеевича с должности главы Сумской областной государственной администрации (по соглашению сторон).