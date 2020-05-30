Трамп объявил о разрыве отношений США с ВОЗ

США временно прекращают все отношения со Всемирной организацией здравоохранения в связи с ее отказом от проведения реформ, на которых настаивал Вашингтон. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

«Поскольку они отказались провести очень желанные и необходимые реформы, с этого дня мы приостанавливаем наши отношения с ВОЗ и перенаправляем ее финансирование», — сказал Трамп.

Президент США вновь повторил свои претензии к организации, которую он считает подконтрольной Китаю. «Китай полностью контролирует ВОЗ, хотя платит только $40 млн в год, по сравнению с Соединенными Штатами, которые каждый год выделяют примерно $450 млн. Мы неоднократно предлагали им провести реформы, но они отказались действовать», — сказал Трамп.

США является крупнейшим донором ВОЗ. В соответствии с распределением бремени финансирования организации в период с 2020 по 2021 год США должны были проспонсировать 22% бюджета организации.

Трамп объявил о приостановке финансирования ВОЗ в середине апреля. Это решение он объяснил тем, что организация, по словам американского президента, «не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность».

Белый дом неоднократно критиковал ВОЗ за действия в ходе пандемии коронавируса. Трамп утверждал, что организация уделяет слишком большое внимание ситуации в Китае и представляет неверные рекомендации. 7 апреля Трамп заявил, что ВОЗ мало сделала для предотвращения эпидемии коронавируса в его стране и уделила слишком много времени ситуации в Китае.

«ВОЗ реально все провалила. По непонятной причине организация, которую в основном содержат США, сосредоточила все внимание на Китае», — сказал он. Рекомендации, которые Вашингтону выдавала ВОЗ, были неверными, утверждал он, что и повлекло за собой масштабную эпидемию в стране.