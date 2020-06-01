Маск — гениальный человек. С этим трудно поспорить. Только дайте мне ответ на вопрос. Достиг бы Маск успеха, если бы жил в Украине? Нет. Знаете почему? Он элементарно не нашёл бы денег.

Он не смог бы получить кредит в реформированной банковской системе. В Украине нереально получить кредит без твёрдого залога, на 20 лет и под низкий процент.

Он так же не смог бы привлечь деньги на фондовом рынке Украины. Просто потому, что фондового рынка нет.

Он даже не смог бы найти деньги у частных инвесторов, так как ни один инвестор в Украине не полез в такой проект с долгим сроком окупаемости и большими рисками.

Маск не смог бы построить завод. Ведь для строительства завода и закупки оборудования тоже нужны деньги. А где их взять, если никто не даёт?

И это не считая взяток за землю, за подключение к энергосетям. Я уже молчу про базовую инфраструктуру, как дороги.

Строительство завода — это полбеды. Попробуй ещё получить заказ от государства. Он не выиграл бы тендер на Прозорро. И не потому, что там коррупция. А потому, что у нас государство хреновый заказчик, которое даже вовремя расплатится не может. И если бы государству иностранная компания дала рассрочку, то тендер выиграли бы иностранцы.

Просто банально на государственном уровне чиновники не понимают, что Маску нужно закупить у поставщиков сырье, компоненты, услуги тех же разработчиков. Ему нужно оплачивать зарплаты рабочим. На это тоже нужны деньги! И тут ещё государство не хочет платить авансом, а только по факту. И то не сразу, а по частям.

И Маску нужно выкручиваться. Вместо того чтобы заниматься разработкой ракеты, он должен ломать голову где взять деньги, чтобы купить партию компонентов. Ведь ему нужно выполнить заказ за который государство ему заплатит в далеком будущем.

И если бы ещё у Маска было понимание, что продукт будет сразу нормально функционировать. А если что-то не получится? А если его ракета не будет работать? Захочет ли государство оплачивать бракованную продукцию? Тоже вопрос.

В общем, легко рассуждать про успех Маска, при этом не понимая значения наличия условий для развития. И я не думаю, что у нас совсем не рождается новых гениев, как Королёв или Сикорский. Скорее всего они остаются безвестными, так как они не могут себя реализовать в нашем государстве.