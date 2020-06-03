У Google хотят отсудить $5 млрд из-за незаконного сбора данных

Против Google подали коллективный иск, в котором компанию обвинили в незаконном вторжении в частную жизнь пользователей, сообщает Reuters.

Жалоба поступила в федеральный суд Сан-Хосе в Калифорнии. По утверждению истцов, компания собирает данные о пользователях через сервис для создания статистики посещения сайтов Google Analytics, менеджер рекламы Ad Manager и другие приложения, в том числе установленные на смартфоны.

Сбор данных проводится даже в случае, если юзер включает в браузере режим инкогнито, утверждают авторы жалобы. Таким образом Google получает информацию о друзьях пользователей, хобби, любимой еде и даже о «самых интимных и потенциально неловких вещах», которые они ищут в интернете, говорится в иске.

Google «не может продолжать тайно и незаконно собирать данные практически каждого американца, который пользуется компьютером или телефоном», считают истцы.

В жалобе говорится, что от действий компании могли пострадать «миллионы» человек, которые с 1 июня 2016 года просматривали сайты в режиме инкогнито. Истцы требуют не менее $5 тыс. компенсации за каждого пользователя, чьи права признают нарушенными, так что общая сумма штрафа может составить до $5 млрд.

Представитель Google Хосе Кастанеда заявил, что компания намерена защищать себя. «Мы четко указываем, что каждый раз, когда вы открываете новую вкладку в режиме инкогнито, веб-сайты могут собирать информацию о вашей активности в интернете», — цитирует его Reuters.