У Google хотят отсудить $5 млрд из-за незаконного сбора данных

Против Google подали коллективный иск, в котором компанию обвинили в незаконном вторжении в частную жизнь пользователей, сообщает Reuters.
Жалоба поступила в федеральный суд Сан-Хосе в Калифорнии. По утверждению истцов, компания собирает данные о пользователях через сервис для создания статистики посещения сайтов Google Analytics, менеджер рекламы Ad Manager и другие приложения, в том числе установленные на смартфоны.
Сбор данных проводится даже в случае, если юзер включает в браузере режим инкогнито, утверждают авторы жалобы. Таким образом Google получает информацию о друзьях пользователей, хобби, любимой еде и даже о «самых интимных и потенциально неловких вещах», которые они ищут в интернете, говорится в иске.
Google «не может продолжать тайно и незаконно собирать данные практически каждого американца, который пользуется компьютером или телефоном», считают истцы.
В жалобе говорится, что от действий компании могли пострадать «миллионы» человек, которые с 1 июня 2016 года просматривали сайты в режиме инкогнито. Истцы требуют не менее $5 тыс. компенсации за каждого пользователя, чьи права признают нарушенными, так что общая сумма штрафа может составить до $5 млрд.
Представитель Google Хосе Кастанеда заявил, что компания намерена защищать себя. «Мы четко указываем, что каждый раз, когда вы открываете новую вкладку в режиме инкогнито, веб-сайты могут собирать информацию о вашей активности в интернете», — цитирует его Reuters.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016