В Украине начала расти смертность от COVID-19

За последние несколько дней показатель смертности в Украине вырос на 0,5%. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья.

«По состоянию на 3 июня в Украине показатель заболеваемости на COVID-19 составил 59,3 на 100 тысяч населения. Показатель летальности — 3%. Для сравнения, показатель летальности по состоянию на 30 апреля составил 2,5%», — говорится в сообщении.

Кроме этого, прирост новых инфицированных за сутки по состоянию на 3 июня также возрос на 3,5%. Для сравнения, 30 апреля в Украине было зафиксировано 10 тысяч 406 больных на коронавирус и 261 человек умер, а 3 июня — 24 тысячи 823 больных и 735 смертей.

Напомним, первый этап ослаблений карантинных ограничений начался 11 мая. Украинцам разрешили посещать рынки, парикмахерские, салоны красоты, летние площадки кафе и ресторанов, открыли парки и детские площадки.

Второй этап ослабления ограничений стартовал 22 мая. Правительство разрешило восстановить работу транспорта и дошкольных учреждений, отелей (кроме хостелов), проведение спортивных соревнований без зрителей и религиозных служб. Последующие этапы запланированы на 1 и 10 июня.

Датой третьего этапа ослабления стало 1 июня. Тогда возобновили работу фитнес-центры, бассейны и спортивные площадки, а также открыли межобластные пассажирские перевозки и железную дорогу. В ВУЗах и профессионально-технических колледжах разрешено проведение сессий.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин — решение о смягчении или усилении ограничений принимает местная власть с учетом эпидситуации в регионе.