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Власти Пекина раздадут жителям $1,7 млрд на шоппинг и рестораны

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Власти Пекина раздадут жителям $1,7 млрд на шоппинг и рестораны

Пекин присоединился к десяткам других китайских городов в вопросе поддержки населения и экономической сферы на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Власти города решили выдать гражданам ваучеры, которые можно будет использовать для шоппинга. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, правительство муниципалитета Пекина планирует выпустить ваучеры на общую сумму в 12,2 млрд юаней ($1,7 млрд) для стимулирования потребления.

Выдача ваучеров началась в 10:00 по местному времени (05:00 по Киеву) через китайскую торговую онлайн-площадку JD.com. Полученные купоны граждане смогут использовать как в обычных магазинах, так и на интернетах-площадках для совершения покупок в сфере туризма, образования, культуры, спорта и общественного питания. Выдача ваучеров будет осуществляться в четыре этапа: 6, 13, 20 и 27 июня. Каждый ваучер можно будет использовать в течение 14 дней.

В Пекине продажи ретейлеров в первые четыре месяца текущего года упали на 20,4%, по стране этот показатель составил 16,2%, отмечает Bloomberg, ссылаясь на китайские статистические бюро. Ранее ваучеры на сумму более 6 млрд юаней ($846 млн) раздали жителям по меньшей мере 50 китайских городов, уточняет агентство.

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В середине апреля Национальное бюро статистики Китая опубликовало данные, согласно которым в первом квартале 2020 года ВВП Китая сократился на 6,8%, что стало первым снижением этого показателя с 1976 года. Reuters отмечал, что такое сокращение для КНР первое с 1992 года, когда страна официально начала вести подсчеты ВВП в квартальном исчислении.

В течение марта, по данным бюро, экономика Китая находилась под сильным давлением, а больше всего пострадали промышленный сектор, розничная торговля и инвестиции в основной капитал. Розничные продажи сократились на 15,8% после рекордного обвала на 20,5% в январе и феврале 2020 года, а инвестиции в основной капитал снизились на 16,1%.

Пекин, коронавирус
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