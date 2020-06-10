Украина обязалась продолжить оптимизацию школ после окончания кризиса, - проект меморандума с МВФ

Украина обязалась перед Международным Валютным Фондом продолжить оптимизацию школ после окончания кризиса, в то время, как МВФ одобрил кредитную программу для Украины.
Об этом говорится в направленном для рассмотрения совету директоров Международного валютного фонда (МВФ) проекте меморандума, передают Українські Новини.
«Сразу после того, как кризис ослабнет, мы интенсифицируем реформу образования. Мы продолжим оптимизацию школьной сети начального и среднего образования, повысим капитальные расходы на реновацию зданий и обеспечим школы необходимой инфраструктурой», — говорится в документе.
Также Украина обязалась начать реформу школьных программ, улучшить стимулирование учителей, включая законодательные изменения о реструктуризации их зарплаты, но при этом оставить систему образования «фискально допустимой».
Кроме того, Украина обещает трансформировать систему финансирования ВУЗов и привязать зарплату там к эффективности работы.
Как сообщали Українськi Новини, утвержденный текст меморандума пока не обнародован.
Также в проекте меморандума с МВФ предусматривается, что Украина продолжит медицинскую реформу и расширит механизм финансирования медицинской помощи.
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