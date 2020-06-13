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Кабмин согласовал новую версию программы и внесет ее в Раду
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Кабмин согласовал новую версию программы и внесет ее в Раду

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Кабмин передал в Раду доработанную программу деятельности правительства

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Кабмин передал в Раду доработанную программу деятельности правительства

Кабинет министров Украины передал на рассмотрение в Верховную Раду обновленную программу деятельности правительства, заявляет заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

«Программа уже внесена, действительно она сегодня была зарегистрирована», — сказала Кравчук в эфире телеканала «Интер» вечером в пятницу.

По ее словам, в отличие от предыдущего варианта программы, количество страниц обновленной версии увеличилась в десять раз — «с 8 до примерно 80 страниц».

Кравчук сообщила, что программу деятельности Кабмина парламент рассмотрит на следующей пленарной неделе.

«Мы в четверг будем рассматривать ее в зале, а до этого ее рассмотрят комитеты. Во второй половине недели будет уже окончательно ясно, поддержит ли Верховная Рада этот документ», — отметила народный депутат.

По словам Кравчук, она посмотрела ту часть программы, которая касается ее комитета (парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики — Ред.), культуры и креативных индустрий.

«И действительно эта версия лучше, в ней больше конкретных цифр. Эта программа имеет гораздо больше шансов быть принятой», — считает заместитель председателя фракции.

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Одновременно на сайте парламента пока нет сведений о регистрации программы деятельности Кабмина.

Как сообщалось, 4 июня Верховная Рада по просьбе премьер-министра Дениса Шмыгаля отправила на доработку в Кабмин программу деятельности правительства.

Верховная Рада, Кабмин
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