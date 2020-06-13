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В Украине новый антирекорд заболевших COVID-19

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В Украине новый антирекорд заболевших COVID-19

В Украине третий день подряд фиксируется значительное количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19: за минувшие сутки по состоянию на утро субботы зафиксирован новый антирекорд — 753 инфицированных за сутки, 10 человек из числа ранее заболевших скончались, 409 выздоровели, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее сообщалось о 683 новых случаях инфицирования за сутки, 11 июня было 689 новых инфицированных, 10 июня — 525 заболевших, 9 июня сообщалось о 394 новых случаях.

По данным СНБО, количество инфицированных нарастающим итогом превысило 30 тыс. и составило на утро субботы 30 506 человек, 13 976 выздоровели, 880 умерли.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 16 660 человек, что на 334 больше, чем днем ранее.

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Наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 за сутки во Львовской области — 132, в Закарпатской области — 77 и в Киеве — 72 случая.

коронавирус
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