В Украине новый антирекорд заболевших COVID-19

В Украине третий день подряд фиксируется значительное количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19: за минувшие сутки по состоянию на утро субботы зафиксирован новый антирекорд — 753 инфицированных за сутки, 10 человек из числа ранее заболевших скончались, 409 выздоровели, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Днем ранее сообщалось о 683 новых случаях инфицирования за сутки, 11 июня было 689 новых инфицированных, 10 июня — 525 заболевших, 9 июня сообщалось о 394 новых случаях.
По данным СНБО, количество инфицированных нарастающим итогом превысило 30 тыс. и составило на утро субботы 30 506 человек, 13 976 выздоровели, 880 умерли.
Сейчас в Украине Covid-19 болеет 16 660 человек, что на 334 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 за сутки во Львовской области — 132, в Закарпатской области — 77 и в Киеве — 72 случая.
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