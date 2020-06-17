Польша в последний момент решила не возобновлять авиасообщение с Украиной

Польша в ночь на среду возобновила международное авиасообщение, но только из аэропортов на территории ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли, поэтому запланированные на 17 июня рейсы из Киева были отменены.
Об этом сообщает «Европейская правда».
Согласно постановлению польского правительства, Польша разрешила международные авиарейсы из аэропортов, расположенных на территории государств-членов Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли — за исключением Великобритании, Швеции и Португалии.
17 июня из аэропорта «Киев» были запланированы рейсы авиакомпании Wizz Air в Варшаву, Краков и Вроцлав, а также LOT — в Варшаву. Все они отменены — как и обратные рейсы из Польши.
Очевидно, рейсы из Украины в Польшу не будут совершаться до 30 июня — до этой даты действует постановление польского правительства.
Заметим, накануне аэропорт «Киев» принял первый регулярный международный рейс, возобновив работу после карантина. Самолет авиакомпании Белавиа, выполнявший рейс из Минска в Киев, успешно приземлился в аэропорту в 23:30.
Аэропорт возобновил работу после того, как в ночь на вторник отменил все рейсы Wizz Air и других компаний, что стало неожиданностью для авиакомпаний и пассажиров. Причиной отмены назвали невыполнение городом Киевом требований карантина.
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