Украина перестала соответствовать условиям для смягчения карантина

Впервые со 2 мая прирост новых случаев заболевших COVID-19 к активно болеющим в Украине превысил 5%, свидетельствует анализ данных Министерства здравоохранения.

Значение этого показателя на уровне ниже 5% определялось как одно из условий для первого этапа смягчения карантина, напоминает Интерфакс-Украина.

Данные Минздрава также показывают стабильный рост среднего количества заболевших за 14 дней — по состоянию на 18 июня оно составляет 644 случая. Тенденция роста этого показателя отмечается с конца мая.

Ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отмечал, что рост количества выявленных случаев заболевания COVID-19 вызван не увеличением количества тестирований, а с несоблюдением условий послабления карантина.

Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов в пятницу заявил, что Минздрав будет инициировать введение жестких ограничений в условиях адаптивного карантина в определенных регионах, в частности, ограничение работы тех или иных заведений. Также Минздрав будет инициировать максимально жесткий контроль соблюдения условий карантина, в том числе в транспорте и супермаркетах.

По информации Минздрава, за прошедшие сутки в Украине заболел 921 человек, в том числе 64 ребенка и 161 медработник. За минувшие сутки было госпитализировано 182 человека, зафиксировано 19 летальных случаев; проведено 19365 тыс. тестов, в том числе 11465 ПЦР и 7900 — ИФА-тестов.