Рада поддержала закон о внедрении новых финансовых инструментов

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 2284 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов». За документ проголосовали 285 народных депутатов.

Документ имплементирует акты MiFID II, MIFIR, EMIR, которые являются обязательными в Евросоюзе. Также документ предусматривает введение института оператора регулируемого рынка для обеспечения централизованного заключения и исполнения соглашений.

Кроме того, в законопроекте говорится о создании торгового репозитория (базы данных) для полноценного функционирования рынков деривативов и внедрение центрального контрагента для снятия рисков невыполнения соглашений и расчета по ним.

Законопроектом предусмотрено внедрение дифференцированного подхода к лицензированию финансовых посредников. Этот подход означает, что меньшая ответственность предполагает меньшие требования.

Также документ предусматривает введение деривативных контрактов, депозитных сертификатов банков и выпуск по новой процедуре более защищенных корпоративных облигаций. Кроме того, законопроект предусматривает введение общих правил выпуска производных ценных бумаг.