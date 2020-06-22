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Трамп переживает, что выборы в США могут стать «самыми сфальсифицированными» за всю историю страны

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Трамп переживает, что выборы в США могут стать «самыми сфальсифицированными» за всю историю страны

Американские всеобщие выборы, которые пройдут в ноябре этого года, могут стать «самыми сфальсифицированными» за всю историю США из-за использования возможности голосовать по почте. Такое мнение высказал в понедельник американский президент Дональд Трамп в Twitter.

«Из-за бюллетеней для голосования по почте в 2020 году пройдут самые сфальсифицированные в истории нашей страны выборы, если этой глупости не будет положен конец. Мы без проблем голосовали во время Первой мировой войны и Второй мировой войны, но теперь они используют COVID для того, чтобы обмануть, используя почту!» — считает президент.

Ранее в понедельник он заявил, что миллионы избирательных бюллетеней для голосования по почте на выборах в США будут напечатаны за рубежом. Трамп уже неоднократно высказывался против варианта проведения голосования по почте, которое может быть разрешено в ряде штатов из-за пандемии.

Согласно последним опросам, бывший вице-президент США Джозеф Байден, который заручился достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства, опережает Трампа в среднем на 9,5% по популярности среди избирателей.

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59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

Дональд Трамп, выборы в США
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Понедельник, 22 июня 2020
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