Ляшко объяснил, с чем связан всплеск коронавируса во Львовской области

Большое количество лабораторно подтвержденных положительных случаев COVID-19 во Львовской области связано с тем, что была ликвидирована очередь граждан, которые ожидали тесты.
Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса под голосованием Президента Владимира Зеленского с участием представителей правительства и правоохранительных органов, сообщает пресс-служба главы государства.
«Глава государства поднял вопрос большого количества зараженных — 200 человек — на Львовщине за прошедшие сутки. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, что такое значительное количество лабораторно подтвержденных положительных случаев COVID-19 появилось из-за того, что была устранена большая очередь граждан, которые ожидали тесты», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, по состоянию на 22 июня в Украине лабораторно подтвержден 37 241 случай COVID-19, за сутки — 681 новый.
По данным Минздрава, пока что не готовы к ослаблению карантина город Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Черновицкая области.
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