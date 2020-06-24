Елена Кравец не намерена баллотироваться в мэры Киева

Актриса студии «Квартал 95» Елена Кравец не намерена принимать участие в выборах мэра Киева.

«Ребята! Давайте сразу и по делу. Я никуда не собираюсь. Ни в какие мэры, министры и вот это вот всё..) Политика мне не интересна. Точка», — написала она в своем Instagram в среду.

В последние дни в СМИ и некоторых Телеграм-каналах распространялась информация о том, что Елена Кравец якобы может стать кандидатом в мэры Киева.